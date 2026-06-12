◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子３０００メートル障害決勝が行われ、青木涼真（ホンダ）が８分１８秒６３で大会３連覇を飾った。昨年大会で終盤に転倒した小原響（ＧＭＯインターネットグループ）が自己ベスト記録を大幅に更新する８分１８秒６６で２位と健闘した。３位は東海大の小野真忠（３年）で８分２１秒８７。日本記録保持者（８分３秒４３）の三浦龍司（スバル）が順大時代の２