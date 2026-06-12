◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・周東佑京外野手が途中交代した。５回２死二塁の第３打席で死球。吉村の直球が右ふくらはぎに直撃した。一塁へ歩きかけたが、足を引きずりながらトレーナーとともにベンチへ。応急処置を受けて走塁は行ったものの、６回の守備から退いた。