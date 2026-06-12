◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島に３１イニングぶりの適時打が生まれた。両軍無得点の３回１死一、二塁。坂倉が右中間を破る適時二塁打を放った。打線は７日・オリックス戦（マツダ）の８回に大盛が放ったのを最後に、９〜１１日の西武３連戦（ベルーナＤ）では計２８イニングで適時打がなかった。この日は初回２死満塁で小園が見逃し三振に倒れていた。