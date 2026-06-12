◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は１点ビハインドの６回に守備のミスから追加点を許した。無死一塁、竹丸はカナリオを初球で遊ゴロに打ち取った。真っ正面の打球で６―４―３の併殺と思われたが、遊撃・泉口が握れず二塁送球がワンテンポ遅れ、二塁・吉川も握り直して一塁送球がフワッとした送球になり一塁はセーフ。併殺を取れなかった。続く滝沢の４球目、エンドランのサイン