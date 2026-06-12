ＪＲＡは１２日、古賀大生調教師（３５）が、美浦トレセンで新規開業することを発表した。５月２０日に死去した萩原清調教師の大竹正博調教師への臨時貸付期間が７月２０日で満了するため、翌２１日から１４馬房での開業となる。この日、新たな一歩へ向けての思いを語った。古賀大調教師「萩原先生の大切にしてきた想いを受け継ぎながら、私なりに精いっぱい努めていきたいです。まだまだ学ぶことは多いですが、皆さんの力をお