◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(12日、ベルーナドーム)巨人がミスからピンチを作り失点しました。巨人は1点ビハインドの6回、先発の竹丸和幸投手が先頭の石井一成選手にストレートのフォアボールを与え出塁を許します。続くカナリオ選手はショートゴロに抑えますが、ショート・泉口友汰選手の投げるタイミングがずれダブルプレーが奪えずランナーが1塁に残ります。次の滝澤夏央選手の打席で1塁ランナーのカナリオ選手は盗塁。し