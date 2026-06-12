フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１２日に放送され、「女子御三家」と呼ばれる超名門女子校出身の有名人がゲスト出演した。スタジオに登場したのは、雙葉学園出身の元フジテレビでフリーアナウンサー、タレントの高橋真麻、女子学院出身で元日本テレビでフリーの馬場典子アナウンサー、桜蔭学園出身で「チームみらい」の党首・安野貴博氏の妻で編集者の黒岩里奈さん。黒岩さんは安野氏から受けた仰天