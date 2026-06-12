オサスナに所属するスペイン代表FWビクトル・ムニョスにプレミアリーグ移籍の可能性が浮上しているようだ。11日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ムニョスは2003年生まれの22歳。バルセロナのカンテラでは芽が出ず、2021年夏にレアル・マドリードのユースチームへ加入すると、昨年5月に行われたエル・クラシコでトップチームデビューを飾った。オサスナに完全移籍した今シーズンは公式戦36試合で7ゴール5アシストをマー