《発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません》【写真】全治6か月だった遠藤航、代表離脱の発表直前に捉えた「左足」日本時間6月12日、FIFAワールドカップ2026が開幕。しかし、熱狂が渦巻く直前の午前3時、日本代表でキャプテンを務めるMFの遠藤航が代表離脱を発表した。日本代表の引退も発表した遠藤自身のX（旧ツイッター