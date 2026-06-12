◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・前田純投手が６回に捕まった。先頭・内山の中前打で初めて安打を許すと、そこから１死満塁のピンチを広げ、岩田に右前への２点打。同点に追いつかれたところで降板した。５回までは一人の走者も許さないパーフェクトピッチング。２回までに４三振を奪うと、３回以降もテンポの良い投球を続けていた。今季３度目の先発