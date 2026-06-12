熊本県宇土市が、今月8日付で発送した国民健康保険税の納付書1429人分を誤った内容で送っていたことがわかりました。印字された決済用のバーコードやQRコードを読み取ると、1人あたり（1か月分で）数百円から数千円少ない金額が表示される状態になっていたということです。宇土市によりますと、12日時点で、バーコードやQRによる決済を済ませた人は1人で、6月中に差額分の納付書や新しい納付書を送