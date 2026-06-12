12日（金）は北日本〜東日本で激しい雨や雷雨となりましたが、13日（土）も天気の急変に注意が必要です。そして、来週は曇りや雨の日が多くなりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■13日（土）は北日本を中心に大気の状態が非常に不安定13日（土）も日差しの届くところが多いものの、北日本〜東日本では雷雨となるところがあるでしょう。特に北日本では、午前中から雨や雷雨のところがありそうで、激しい雨の降