ドイツサッカー連盟（DFB）がFIFAワールドカップ2026期間中にサポーターの交通費を一部負担するようだ。11日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。19大会連続21回目の本大会出場となるドイツ代表はグループステージでキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦。直近2大会連続でグループステージ敗退と不本意な結果が続いている中、かつての勝負強さを取り戻す