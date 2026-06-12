◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの先発・細野晴希投手が中日打線を相手に5回までに9奪三振と、1失点しながらも力投が続いています。初回に1点の援護をもらった細野投手は、2回に2奪三振など1人のランナーも許さず完璧に抑えます。3回は1死から連打を浴びますが、2つの三振を奪うなど、無失点でしのぎます。4回も先頭の村松開人選手に2塁打を打たれ、得点圏にランナーを背負います