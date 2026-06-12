AI（人工知能）ブームの主役として、米国の半導体大手エヌビディア（NVIDIA）の株価上昇が話題です。数年前に買っていれば資産が何倍にもなったと聞き、自分も買いたいと考える人もいるのではないでしょうか？ 一方で、株価が高値圏にある今から買うのは怖いと感じる人もいるでしょう。本記事では、エヌビディア株が高騰した背景と、これから買う場合の注意点を解説します。 エヌビディアとは？ AIブー