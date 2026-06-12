【漫画】本編を読む雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く、ブラックでシュールなオチが癖になる『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』。本稿では、著者ならではのブラックかつユーモラスな視点を存分に楽しめる「昔話」をテーマにした作品を紹介する。「白雪姫」に出て来る継母。「鏡よ鏡 この世で一番美しいのは誰だい？」とお決まりのセリフ。鏡はもちろん「白雪姫です」と答える。次に継母は「それじゃあ