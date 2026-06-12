【モデルプレス＝2026/06/12】6月10日、11日にKアリーナ横浜で開催されたファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」。ここではDay2の11日の様子をレポートする。【写真】ミセス「桃太郎」モチーフ衣装でパフォーマンス◆「CEREMONY」フィナーレ迎えるMrs. GREEN APPLEが主催する「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、2026年6月11日、Kアリーナ