【女子旅プレス＝2026/06/12】12日、東京・有明の複合型エンタテインメント施設・東京ドリームパーク内に、日本初上陸の没入型デジタルアート施設「レーヴ・デ・リュミエール（REVE DES LUMIERES）」がグランドオープンした。ゴッホの作品が目の前で生き生きと動き出す、ここならではの没入体験を提供する。【写真】ゴッホ作品を全身で“浴びる”展示の数々◆「レーヴ・デ・リュミエール（光の夢）」遂に開業芸術の国であるフラン