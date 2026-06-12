【モデルプレス＝2026/06/12】タレントの鈴木奈々が6月10日、自身のInstagramを更新。4年前と現在の体重を公開し、ランジェリーショットのビフォーアフターを披露した。【写真】37歳元ギャルタレント「4年で5キロ増えた」ビフォーアフター◆鈴木奈々、4年前と現在の体重公開ランジェリーショットも披露鈴木は「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです 4年で5キロ増えた！最近ふっ