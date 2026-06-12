メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城天守の木造復元事業をめぐり、前市長の河村たかし衆議院議員らが、「昇降機の設置をせず、史実に忠実な復元」を進めるよう要望書を提出しました。 「次の人のために決定的な本物を残すのが私たちの権利・義務」（河村たかし前市長） 12日午後、名古屋市役所で対峙したのは、広沢一郎市長と河村たかし前市長です。 河村前市長は「名古屋城木造天守の本物復元を推進する会」の