メ～テレ（名古屋テレビ） 「FIFAワールドカップ2026」が12日に開幕しました。日本代表メンバーに選ばれた三重県伊賀市出身の町野修斗選手と岐阜県各務原市出身の鈴木淳之介選手に、地元から期待が寄せられています。 「三重県伊賀市出身の町野修斗選手がワールドカップに出場決定したことで、伊賀市役所に懸垂幕が掲げられました」（記者） 日本代表チームは、三重県伊賀市出身の町野修