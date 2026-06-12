映画『ハリー・ポッター』シリーズ全作で、ハリー・ポッターの吹き替えを担当した小野賢章さん。その小野さんが、ついに舞台でハリーを演じる。いま改めて思う、ハリーという存在とは？2022年に開幕。劇場を専用劇場に改装し長期ロングランをおこなってきた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が今年12月に閉幕する。そのニュースとともに“ハリポタ”ファンをざわつかせたのが、ハリー・ポッター役での小野賢章さんの出演だ。小野