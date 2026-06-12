東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【土日の天気・気温】九州北部は土日ともにおおむね晴れて、お出かけ日和となりそうです。最高気温は28℃前後の予想で、昼間でも過ごしやすいでしょう。ただ、紫外線が強い時期なので対策をしっかりとしてください。【1か月予報】来週以降は天気の傾向ががらりと変わりそうです。最新の1か月予報によりますと、この先は降水量が平年よりも多く