五穀豊穣を願う「となみ夜高まつり」が、きょうとあす行われます。色鮮やかなあんどんが今、街を練り歩いています。中継でお伝えします。威勢の良いかけ声とお囃子とともに、大きなあんどんが砺波の街を練り歩いています。私は今、「となみ夜高まつり」が行われる砺波市の街中に来ています。きょうは私も特別にこちらの法被をお借りして、お祭り気分でお伝えします！南砺市の福野地区や小矢部市の津沢地区、砺波市の庄川地区などに