澤越キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。明け方までは雨が降りましたが、日中はすっきりと晴れましたね。平島気象予報士その雨のおかげで、きょうは花がいっそう美しく映えました。砺波市の県民公園頼成の森ではきょうから「花しょうぶ祭り」が始まりました。会場となるおよそ６ヘクタールの水生植物園には、北陸最大級の６００品種７０万株のハナショウブが植えられています。澤越キャスター雨上