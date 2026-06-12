日本時間のきょう開幕した「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。日本の初戦はアメリカ・テキサス州のダラススタジアムで行われ、日本時間の１５日早朝にオランダと対戦します。この試合を現地で観戦しリポートするため、ＫＮＢからは中久木キャスターが現地へ向かっています。日本時間のきょう開幕した「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。大会はアメリカ、カナダ、メキシコの３か国で試合が行われます。