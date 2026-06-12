お花を贈るような特別感と、スイーツならではのおいしさを同時に楽しめるkarendoの人気シリーズ「ビジュ・ド・ローズ」。2026年夏は、シリーズ初のオレンジフレーバーや新商品「グリッタービジュ・スクエア」が仲間入りし、さらに華やかなラインナップになりました。見た目の可愛らしさはもちろん、果汁たっぷりのジューシーな味わいも魅力。自分へのご褒美から夏のギフト