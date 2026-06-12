県内のタクシー運賃が来月から値上げされることが決まりました。初乗りなどの距離が短くなり、実質的な値上げです。国土交通省北陸信越運輸局によりますと、今回の改定では、初乗り運賃と距離に応じた加算運賃の額は変わらないものの、適用する距離が短くなるため「実質的な値上げ」となります。改定後は初乗りを０．９３キロまでとし改定前より１００メートル短く、その後の加算距離も２０５メートルまでとして