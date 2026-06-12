ボンネットがめくれ上がり、フロントガラスに無数のひびが入った軽自動車。現場は見通しの良い直線が続く片側1車線の国道です。熊本・八代市で、11日午後2時半ごろ発生した事故。軽自動車が前を走ってきたタンクローリー2台に追突。さらに、対向車線を向かってきたトレーラーとぶつかりました。車4台が関係する事故に、近くに住む住民は「普通の音ではなく『ドン』という音だったので外に出た。びっくりした。（Q.この辺りはこうい