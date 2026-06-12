舟橋村は、選挙にタブレットを使った電子投票を導入する議案を、きょうの村議会で可決しました。県内初の導入で、今年１０月の村長選挙と村議会議員選挙で実施されます。宮腰記者がお伝えします。こちらはきょう、舟橋村役場に準備された電子投票のシステムです。有権者はタブレットに表示された候補者の名前をタッチすることで、投票できます。導入により集計などの事務の負担を大幅に減らすことができ、手を動かすのが不自由な人