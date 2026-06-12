アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意文書の署名が近いとの見通しを示しましたが、イラン側はこれを否定し、双方の主張が食い違う事態となっています。トランプ大統領は合意が近づいたから攻撃を中止したと説明していますが、実際のところは分かっていません。■トランプ大統領「イランとの戦争をきょう終わらせた」トランプ大統領による「イランとの合意が近い」という趣旨の発言は、アメリカメディア