元MBSアナウンサーでフリーの豊崎由里絵（38）が12日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒さんとの思い出に言及した。豊崎は「私は9年ほど前ですけれど、毎日放送のアナウンサーだった時に、『（痛快！）明石家電視台』という、さんまさんの番組のゲストで来ていただいたことがありました」と振り返った。「その企画自体がすごくポップなもので、『関