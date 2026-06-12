シンガー・ソングライター岡崎体育（36）の公式サイトが12日更新され、13日に予定していた『Pangea EXPO 2026』への出演が見送りになったことを発表した。公式サイトでは「急告」とし、「このたび岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と発表。そして「出演を楽しみにしてくださ