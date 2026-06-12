親しみやすい明るい笑顔と上品さの中にも天然のかわいさを感じる人柄で、誰からも愛された俳優の中村玉緒さん。6月9日に肺炎のため亡くなっていたことが分かりました。86歳でした。玉緒さんは、父親が二代目中村鴈次郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さんという歌舞伎界の名門出身。中学1年生の時に京都撮影所の近くにいるところをスカウトされ、1953年に映画「景子と雪江」でデビュー。時代劇の娘役スターへと上り詰めました。プライ