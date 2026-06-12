歌手氷川きよし（48）が12日、所属事務所を通じ、9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのぶコメントを発表した。「いつも電話で中村玉緒さんが、美空ひばりさんの『越後獅子の唄』を歌われていたのを、今、懐かしく思い出しています」とした。氷川は玉緒さんと20年以上の付き合いだとし、「一緒にデュエットCDで『ラブリィ』（03年10月TAMAO＆KIYOSHI作詞:阿木燿子・作曲:宇崎竜童）