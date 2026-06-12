米タイム誌は9日、スポーツ分野に初めて特化したトップ100リスト「スポーツ界で影響力のある100人」を発表。中国からは女子卓球選手・孫穎莎（25）と女子スキーの谷愛凌（アイリーン・グー）（22）が選出された。リストは「アイコン」「タイタン」「イノベーター」「リーダー」の4部門を設置。スポーツ界に影響を与え、支える100人が選出された。NBAの巨星レブロン・ジェームズやサッカーの名将リオネル・メッシやクリスティアーノ