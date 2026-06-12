元HKT48の村重杏奈さんは6月11日、自身のInstagramを更新。色っぽい雰囲気の自撮りショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】村重杏奈の色っぽショット「溶ける」「最高やて」村重杏奈さんは「にゃ（猫の顔文字）」とつづり、3枚の写真を投稿。ホテルの一室のような場所で撮影されたセルフィーです。無造作なヘアスタイルやノースリーブのトップス、濃い目のメイクが色っぽく、大人の魅力にあふれています。コメントでは「