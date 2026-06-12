デザイン家電メーカーの株式会社アピックスインターナショナルは、電気二食鍋『熊猫麻辣火鍋（パンダマーラー火鍋）』（ASP-396）を6月下旬より発売する。 （関連：【画像】仕切りがあるので同時に2種の鍋が調理可能。食材別、辛さ違いなどで楽しめる。） 近年、中国発祥の辛い鍋料理「火鍋」は日本国内でも専門店のオープンが相次ぎ、若年層を中心に人気を集めている。同じく中国発祥