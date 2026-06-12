サンリオキャラクターズと紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」がコラボレーションした限定コラボボトル第2弾が、6月15日（月）から、全国の取扱店舗で発売される。【写真】キャンプを楽しむクロミも！限定コラボボトル一覧■テーマは“それぞれの夏”今回クロミ＆はぴだんぶいと初コラボレーションして発売されるのは、“それぞれの夏”をテーマに、夏らしい飲用シーンを描いたオリジナルデザインの限定コラボボトル全30種類。ラ