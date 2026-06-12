渋川市の公園では、約８０００株のアジサイが咲き始め、訪れる人を楽しませています。 渋川市の小野池あじさい公園では、約２０種類８０００株のアジサイが咲き始め、見頃を迎えつつあります。約１万３８００平方メートルの園内には水路が流れ、斜面に植えられたアジサイにとって生育しやすい環境が整っています。ことしも例年通り、今月上旬から咲き始め、現在は４割ほどの花が開き梅雨の園内をしっとりと彩っています。