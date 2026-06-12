前橋市政の長期的な運営指針となる総合計画について小川市長は、２０２８年度に施行する新たな計画の策定方針を発表しました。 前橋市の総合計画は、１０年間をめどに改定していて、新たな計画となる第８次総合計画は２０２８年度に施行されます。 計画の策定方針は、現行の民間の知恵と力を活かしたまちづくりを継承しつつ、人口減少や少子高齢化など変化する社会情勢を踏まえて、改善・強化する視点を整理するとしています。