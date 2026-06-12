県議会第２回定例会は１２日に最終日を迎え、物価高騰対策を盛り込んだ補正予算案などが可決されました。 今定例会に提出されている５月補正予算案は４０億６３００万円で、児童扶養手当を受給するひとり親世帯に対し、２万円相当の金券を支給することや、住民税非課税世帯に８０００円相当の金券を支給する費用などが盛り込まれています。 常任委員会の委員長報告や討論が行われた後、採決が行われ、５月２１日に提案された１