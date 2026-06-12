養蚕が盛んな富岡市で、農家が育てた繭を集荷場に持ち込んで品質を確認する荷受け作業が、１２日から始まりました。 作業台に流し込まれる真っ白な繭。この荷受け作業は、富岡市内の養蚕農家などが持ち込んだ春に育った蚕の繭、「春繭」の品質を確かめるものです。春は、梅雨の湿気や熱さの影響を受けにくく、飼育に適した環境であることから品質が高く、多くの繭を生産できるとされています。 １２日は、県のオリジナル品種で