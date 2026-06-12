広島市は原爆供養塔の納骨名簿に記載されている名前や住所などについて、調査結果を踏まえて修正したと発表しました。 去年１２月、原爆供養塔に保管されていた遺髪のＤＮＡ型鑑定で初めて身元が特定されたことを受け、広島市は２月から３月で骨つぼの再調査を行いました。 遺族がわかっていない８１３人分について遺骨が入っていた封筒などを確認した結果、納骨名簿に書かれていた名前を１４件修正したということです。 ま