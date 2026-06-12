２０４５年の被爆１００年に向けて、これからの広島市のまちづくりを考えるシンポジウムが開かれました。 このシンポジウムは戦後の復興に込められた思いなどに触れながら、これからの広島のまちづくりを考える広島市などが行う共同研究の一環として開催されたものです。 広島のまちづくりの基盤になったといわれる中区基町には広島大学の学生ら約３０人が集まり、若い世代が考える「広島らしさ」について意見を交わしました。