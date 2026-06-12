糖尿病治療薬「マンジャロ」が、“やせる薬”としてSNSなどで違法に売買されているほか、美容やダイエットなど、本来の目的とは異なる使用を推奨していると受け取れる広告が確認されていることを受け、製造・販売元の日本イーライリリーは6月10日、適応外での使用に対する注意喚起の声明を発表しました。■「マンジャロ」とは日本イーライリリーによりますと、マンジャロは、2型糖尿病の治療薬として承認されている処方せん医薬品