「ソフトバンク−ヤクルト」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手にアクシデントだ。五回裏２死二塁でヤクルト先発・吉村の直球が右ふくらはぎに直撃。死球の痛みに苦悶の表情。痛みをこらえるようにグラウンドを歩き回った。トレーナーが駆け付けてベンチ裏へ引っ込んだ。治療を受けて一旦は一塁走者としてグラウンドに戻ってきてプレーを続行した。しかし、六回表の守備には就かず交代した。周