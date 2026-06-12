フジテレビ系「ＮＥＸｉＴ！！」が１１日に放送され、ＥＸＩＴ・りんたろー。、兼近大樹、がＭＣを務めた。この日は、サッカー元日本代表・柿谷曜一朗氏をゲストに迎えた。柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」と呼ばれ、若い時期から将来を嘱望された。サッカー通のりんたろー。は柿谷氏を「天才、神童と