兵庫県丹波篠山市では、12日にユリ園が開園しました。 白やオレンジ、黄色など、色とりどりのユリの花が優雅に咲いています。12日に開園した丹波篠山市の「篠山玉水ゆり園」では早咲きのユリの花が見ごろを迎えています。 見物客を飽きさせないように毎年品種の入れ替えを行っていて、約60品種、10万本のユリの花が楽しめます。 （訪れた人）「いろんな名前があるので、全部違うんやと驚きですね」「思っていたより