アジア太平洋地域の若手経営者などが集う国際会議『ASPAC』。8000人以上が集まる会議を新潟の魅力発信の絶好の機会として生かそうと6月12日、県産の食や酒などの展示商談会が始まりました。 11日、新潟市で開幕した『ASPAC』。 アジア太平洋地域の約50カ国から国際青年会議所のメンバーが集まり、ビジネス講座や文化交流などを行います。 11日夜、開かれたオープニングパーティーで行われたのは、県内